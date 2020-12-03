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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Міський голова Чернівців виступив проти повного локдауну

Новообраний міський голова Чернівців Роман Клічук проти введення повного локдауну без запровадження компенсаційної політики для місцевих рад.

Про це Роман Клічук заявив в інтерв’ю одному з українських видань.

– Нині у місцевому бюджеті – діра у 150 млн і величезні заборгованості комунальних підприємств. А що буде далі, якщо місто не отримає якісь компенсаторні механізми? Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам, – сказав Клічук.

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Він впевнений, що рішення про локдаун в країні необхідно ухвалювати спільно з усіма міськими головами.

Клічук додав, що міські голови мають переконати Кабмін не впроваджувати локдаун та врахувати всі ризики.

Станом на 3 грудня у Чернівцях  зафіксували 34 432 випадки зараження коронавірусом.

Міський голова Чернівців

29 листопада у Чернівцях пройшов другий тур місцевих виборів.

За результатами, на виборах переміг колишній депутат обласної ради Роман Клічук. Політик представляє політичну партію Єдина альтернатива.

Фото: Роман Клічук

Джерело: Радіо Свобода

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