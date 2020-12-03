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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Ситуація в Білорусі може допомогти закінчити війну на Донбасі – Кравчук

Через те, що Москва обрала шлях підтримки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, світова спільнота повинна тиснути також і на Росію.

Про це заявив перший президент незалежної України Леонід Кравчук і додав, що додатковий напір на Росію може допомогти і Україні зупинити війну на Донбасі.

– Тільки спільні зусилля. Я маю на увазі, повинен бути тиск на Росію паралельно із тиском на Білорусь. Тиск на Росію може допомогти і Україні зупинити війну на Донбасі і будувати мирне життя в усіх регіонах України, – вважає Кравчук.

Злочини влади в Білорусі можна зупинити тільки жорсткими методами, адже Лукашенко вже йтиме до останнього, а президент Володимир Путін навряд чи відмовиться від підтримки самопроголошеного президента, додав Кравчук.

– Світова спільнота повинна діяти рішуче, тому що ці антидемократичні спалахи, спалахи конфліктів, які створює Росія, вельми небезпечні не лише для України та Білорусі, але і для Європи, для світу, для всіх нас, – сказав перший президент незалежної України.

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Лукашенко заявив, що віддасть владу

Білоруська опозиція вимагає відставки Лукашенка, припинення насильства з боку міліції щодо учасників протестів у Білорусі та нових виборів у країні.

У п’ятницю, 27 листопада, Лукашенко заявив, що не залишатиметься на посаді президента, якщо Білорусь ухвалить нову конституцію, але не повідомив деталей.

Минулого тижня ЄС заявив, що країни запланували нові санкції проти білоруського бізнесу у відповідь на “жорстокість влади”.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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