У районі Водяного Донецької області вночі 4 грудня бойовики застосували важку артилерію – 13 снарядів калібру 122 мм, а також міномет 120-го калібру – розірвалося шість мін.

Це суперечить домовленостям про припинення вогню, тому українська делегація в ТКГ готує письмову ноту до СММ ОБСЄ.

– Неухильне виконання домовленностей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні, – наголошують в ТКГ.

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Штаб ООС за минулу добу зафіксував на Донбасі дев’ять ворожих обстрілів. На щастя, втрат з боку підрозділів ЗСУ внаслідок цих обстрілів немає.

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя днями зробив несподівану заяву, визнавши, що війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт в Україні, а політичний конфлікт між Росією і Україною.

Того дня Росія провела PR-акцію під виглядом неформального засідання Радбезу ООН, намагаючись легітимізувати бойовиків “ЛДНР”.

Джерело: Україна в ТКГ