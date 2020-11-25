Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ.
В частности, президент попросил предоставить заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после отмены отдельных норм. Соответствующее письмо Глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
Президент призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, принимая во внимание необходимость поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.
Президент закликав надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.
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— Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества, — отмечал глава государства.
Решение КСУ
27 октября Конституционный суд отменил ст. 366-1 УК Украины о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона О предотвращении коррупции.
КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни чиновников, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к ним в Едином государственном реестре.