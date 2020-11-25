Решение КСУ

27 октября Конституционный суд отменил ст. 366-1 УК Украины о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона О предотвращении коррупции.

КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни чиновников, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к ним в Едином государственном реестре.