Ежегодно в мире 5 декабря отмечают Международный день волонтера. Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1985 году.

В Украине волонтерское движение началось в начале 1990-х. Но его развитие пришлось на Революцию Достоинства и начало войны на Донбассе. В довольно сложные времена для нашего государства именно это движение объединило общество, создало действенную структуру общественных организаций, групп людей, готовых взять на себя решение самых насущных и болезненных проблем государства.

До 2014 года волонтерство в Украине развивалось довольно слабо. По сравнению с другими странами, в рейтинге World Giving Index в 2010 году мы занимали лишь 150 место.

Но Революция Достоинства, аннексия Крыма и война на Донбассе все изменили. В обществе до сих пор бытует мнение, что без помощи волонтеров не было бы Майдана. Именно тогда, в 2014 году, ежедневно на Майдан Независимости приходили тысячи людей. Они бесплатно приносили еду, помогали митингующим и раненым.

Волонтеры организовывали полевые кухни, устанавливали палатки, предоставляли необходимую информацию. Помогать шли даже специалисты — медики, юристы, психологи.

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Помощь украинской армии и раненым стала основным направлением деятельности волонтеров в 2014 году. Именно благодаря их слаженной работе с военными Украина сохранила свой суверенитет. Тысячи добровольцев ушли защищать границы своего государства с оружием в руках, десятки тысяч людей участвовали в различных проектах помощи передовой.

В 2014 году волонтеры начали собирать и доставлять в зону АТО продукты, лекарства, одежду, амуницию, транспорт, военные приборы. Они даже занимались ремонтом техники, медицинской помощью пострадавшим от боевых действий, психологической, гуманитарной, юридической, помощью переселенцам из Крыма и зоны АТО.

Волонтеры до сих пор помогают им искать жилье и работу, адаптироваться на новом месте. Они разыскивают пропавших без вести, работают вместе с органами власти над освобождением пленных.

Сегодня многие волонтеры продолжают отправлять в зону ООС медицинскую помощь, тепловизоры, бронежилеты, маскировочные сетки, автомобили, беспилотники.

В Украине существуют сотни волонтерских организаций и движений. Они помогают не только бойцам на передовой, но и больным людям, начинают социальные проекты, организуют культурные мероприятия.

Так, с началом введения карантина в Украине волонтеры начали помогать старикам и одиноким людям. Они покупали и раздавали продукты, лекарства, гигиенические средства.

Как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями — можно прочитать в нашем материале.

Фото: Повернись живим