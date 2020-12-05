Щороку у світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Він був встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 1985 році.

В Україні волонтерський рух розпочався на початку 1990-х. Але його припав на Революцію Гідності і початок війни на Донбасі. У досить складні часи для нашої держави саме цей рух об’єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болісних проблем держави.

До 2014 року волонтерство в Україні розвивалося досить слабо. Порівняно з іншими країнами, в рейтингу World Giving Index у 2010 році ми займали лише 150 місце.

Але Революція Гідності, анексія Криму та війна на Донбасі все змінили. У суспільстві досі побутує думка, що без допомоги волонтерів не було б Майдану. Саме тоді, у 2014 році, щодня на Майдан Незалежності приходили тисячі людей. Вони безкоштовно приносили їжу, допомагали мітингувальникам і пораненим.

Волонтери організовували польові кухні, встановлювали намети, надавали необхідну інформацію. Допомагати йшли навіть спеціалісти – медики, юристи, психологи.

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Допомога українській армії та пораненим стала основним напрямом діяльності волонтерів у 2014 році. Саме завдяки їхній злагодженій праці з військовими Україна зберегла свій суверенітет. Тисячі добровольців пішли захищати кордони своєї держави зі зброєю в руках, десятки тисяч людей брали участь у різноманітних проектах допомоги передовій.

У 2014 році волонтери почали збирати і доставляти в зону АТО продукти, ліки, одяг, амуніцію, транспорт, військові прилади. Вони навіть займалися ремонтом техніки, медичною допомогою постраждалим від бойових дій, психологічною, гуманітарною, юридичною, допомогою переселенцям з Криму та зони АТО.

Волонтери досі допомагають їм шукати житло та роботу, адаптуватися на новому місці. Вони розшукують зниклих безвісти, працюють разом з органами влади над визволенням полонених.

Сьогодні багато волонтерів продовжують відправляти в зону ООС медичну допомогу, тепловізори, бронежилети, маскувальні сітки, автомобілі, безпілотники.

В Україні існують сотні волонтерських організацій і рухів. Вони допомагають не тільки бійцям на передовій, а й хворим людям, започатковують соціальні проекти, організовують культурні заходи.

Так, з початком запровадження карантину в Україні волонтери почали допомагати стареньким і самотнім людям. Вони купували і роздавали продукти, ліки, гігієнічні засоби.

Як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами – можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Повернись живим