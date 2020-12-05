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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Первый мобильный госпиталь для больных Covid-19 откроют в Николаеве — дата

В Николаеве 19 декабря откроют первый мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Он рассчитан на 60 койкомест.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, для развертывания мобильных госпиталей уже выделили средства.

Со своей стороны Министерство здравоохранения определило табель оснащения мобильных госпиталей и критерии. Но размещение такой больницы в регионе остается на усмотрение местных властей.

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Поэтому Виктор Ляшко добавил, что вопрос запуска мобильных госпиталей будет решаться на местном уровне, а не централизованно.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас продолжаются работы по развертыванию мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Донецкой области.

По его словам, для пациентов, больных коронавирусом, система здравоохранения Украины может обеспечить около 90 тыс. коек.

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