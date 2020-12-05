У Миколаєві 19 грудня відкриють перший мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Він розрахований на 60 ліжкомісць.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже виділили кошти.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров’я визначило табель оснащення мобільних госпіталів і критерії. Але розміщення такої лікарні в регіоні залишається на розсуд місцевої влади.

Читайте: Січневий локдаун в Україні: Ляшко назвав попередній перелік обмежень

Тому Віктор Ляшко додав, що питання запуску мобільних госпіталів вирішуватиметься на місцевому рівні, а не централізовано.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.

За його словами, для пацієнтів, хворих на коронавірус, система охорони здоров’я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок.