В Украине в октябре объемы выдачи банками новых ипотечных кредитов увеличились на 82%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

— В октябре было выдано 662 кредита на 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель с декабря 2018 года, — заявили в НБУ.

Также вырос средний размер кредита на покупку жилья. В сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре — 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной — 730 тыс. грн.

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Кстати, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87%.

По данным банков, в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3% (в сентябре — 14,9%), на первичном — 17,2% (в сентябре -18,4%).

Больше всего ипотечных кредитов выдали в Киеве — 187 договоров (28% от общего количества) на 208,2 млн грн.

Что такое ипотека

Это долгосрочный кредит на покупку квартиры. Ипотечное кредитование давно практикуют в развитых странах.

Главное преимущество при приобретении жилья через ипотеку — небольшой процент, который выплачивается банкам.

В Украине было несколько попыток ввести ипотечное кредитование.