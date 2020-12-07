В Україні у жовтні обсяги видачі банками нових іпотечних кредитів збільшилися на 82%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2019 році.

Про це повідомили в Національному банку України.

– У жовтні було видано 662 кредити на 491 млн грн. Це найвищий місячний показник з грудня 2018 року, – заявили у НБУ.

Також виріс середній розмір кредиту на купівлю житла. У вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, то у жовтні – 741 тис. грн. Зараз середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 830 тис. грн, вторинної – 730 тис. грн.

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До речі, частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у жовтні становила близько 87%.

За даними банків, у жовтні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3% (у вересні – 14,9%), на первинному — 17,2% (у вересні -18,4%).

Найбільше іпотечних кредитів видали у Києві – 187 договорів (28% від загальної кількості) на 208,2 млн грн.

Що таке іпотека

Це довгостроковий кредит на придбання квартири. Іпотечне кредитування давно практикують у розвинених країнах.

Головна перевага під час придбанні житла через іпотеку – невеликий відсоток, який виплачується банкам.

В Україні було кілька спроб запровадити іпотечне кредитування.