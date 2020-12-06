Военные на Донбассе 4 месяца сохраняют мир, пока ведутся “диванные войны” — Зеленский

Украинские военные обеспечивают режим прекращения огня на Донбассе уже более четырех месяцев, пока “ведутся диванные войны выдающихся военных стратегов”.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины и добавил, что на линии столкновения стало в 5 раз меньше обстрелов.

Количество боевых потерь среди украинских военных уменьшилось в 10 раз, также фиксируется в 10 раз меньше ранений, сообщил глава государства.

— В этот же период, год назад, в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть недели, месяцы без погибших и раненых, — сказал Зеленский.

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Развитие армии

Ранее в своем поздравлении ко Дню Вооруженных сил Украины Зеленский подчеркнул важность развития и модернизации Вооруженных сил Украины.

По его словам, Украина должна вкладывать в армию “существенные средства”, ведь война на Донбассе развеяла все иллюзии о том, что страна может не заботиться о своей обороне.

Зеленский также заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины даже в кризисные времена не сократится ни на гривну, а в 2021 году армия получит значительный объем вооружений и техники.