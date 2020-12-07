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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Розвідка назвала кількість військових РФ, які перебувають на Донбасі

Наразі на Донбасі перебувають близько трьох тисяч кадрових російських військових (офіцери, що допомагають місцевим командирам).

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що це дані, якими володіє українська розвідка.

– За даними розвідки, не більше трьох тисяч. Це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин, який нам відомий, – генерал-майор Збройних сил Росії Якубов, – сказав Хомчак.

А от чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тис. осіб. Укомплектованість бойовиків сягає 80%.

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Видатки на армію в 2021

Зеленський заявив, що економічна криза не вплине на фінансування армії в 2021 році.

На потреби армії в наступному році надійдуть літаки, вертольоти, безпілотники, кораблі, катери та багато іншої техніки, пообіцяв президент.

Джерело: Факти

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