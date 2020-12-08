В Украине за помощью от домашнего насилия обратились 80% женщин и 20% мужчин.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на форуме Домашнее насилие: взгляд 360 градусов. Вызовы. Возможности. Действия.

Она отметила, что речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о психологическом и экономическом.

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По ее словам, был проведен анализ этих обращений, который обнаружил проблемы, в частности недостаточное количество учреждений, куда пострадавшие могут обратиться за помощью.

Также речь идет о приютах, где могут временно находиться пострадавшие от домашнего насилия. Сейчас таких приютов есть 34, однако 7 регионов Украины вообще не имеют таких учреждений.

— Проблем добавила пандемия коронавируса, ведь, чтобы попасть в такой приют нужен тест на Covid-19, а в некоторых местах отсутствует транспортное сообщение, что усложняет дорогу в приюты для тех, кто в них нуждается. Кроме того, часто пострадавшие не знают, что могут получить бесплатную правовую помощь, — сказала Денисова.

Также, по словам Людмилы Денисовой, не урегулирован вопрос детей — свидетелей домашнего насилия. Согласно международным нормам, дети является не свидетелями насилия в семье, а жертвами и имеют право на получение помощи.

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Кроме того, из-за коронавируса и дистанционного обучения в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.

За девять месяцев текущего года относительно домашнего насилия зафиксировано более 142 тыс. обращений, и это почти вдвое больше, чем в 2017 году.