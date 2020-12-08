В Україні за допомогою від домашнього насильства звернулись 80% жінок та 20% чоловіків.

За дев’ять місяців 2020 року щодо домашнього насильства зафіксовано понад 142 тис. звернень, і це майже вдвічі більше ніж у 2017 році.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на форумі Домашнє насильство: погляд 360 градусів. Виклики. Можливості. Дії.

Вона зазначила, що йдеться не лише про фізичне чи сексуальне насильство, а й про психологічне та економічне.

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За її словами, був проведений аналіз цих звернень, який виявив проблеми, зокрема недостатня кількість установ, куди постраждалі можуть звернутися за допомогою.

Також йдеться про притулки, де можуть тимчасово перебувати постраждалі від домашнього насильства. Зараз таких притулків є 34, однак 7 регіонів України взагалі не мають таких установ.

– Проблем додала пандемія коронавірусу, адже, щоб потрапити у такий притулок потрібен тест на Covid-19, а в деяких місцях відсутнє транспортне сполучення, що ускладнює дорогу до притулків для тих, хто їх потребує. Окрім того, часто постраждалі не знають, що можуть отримати безоплатну правовому допомогу, – зауважила Денісова.

Також, за словами Людмили Денісової, не врегульованим є питання дітей – свідків домашнього насильства. Згідно з міжнародними нормами, діти є не свідками насильства у сім`ї, а жертвами і мають право на отримання допомоги.

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Окрім того, через коронавірус та дистанційне навчання у школах, часто діти у родинах, де є домашнє насильство, не отримують знань, оскільки домашній кривдник позбавляє їх комп’ютера.

Зауважимо, що упродовж 2019 року було зафіксовано понад 130 тис. звернень громадян щодо домашнього насильства, що було на 15% більше, ніж у 2018 році. Тоді від жінок надходило 88% усіх звернень, 10% від чоловіків та 1 055 від дітей.