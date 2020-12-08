Конституционный суд Украины вернулся к работе в обычном режиме после вспышки коронавируса. Все заседания будут проводиться в закрытой части суда. О результатах их рассмотрения обещают информировать впоследствии на официальном сайте суда.

Во время заседании 8 декабря судьи рассматривали конституционные представления относительно официального толкования положения “достойные условия жизни”, а также соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельным положениям КПК Украины.

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Изменение формы работы КСУ

9 ноября судьи отложили рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основное национальное богатство из-за отсутствия кворума. После этого КСУ перешел на дистанционную работу из-за вспышки коронавируса.

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского в оценке последствий решения КСУ. Выводы комиссия представит 11 декабря.

Источник: КСУ