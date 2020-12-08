В Украине ВНО по дополнительным предметам может стать платным

Внешнее независимое оценивание в Украине из дополнительных предметов может стать платным.

В МОН планируют, что участники тестирования, которые хотят сдать больше тестовых предметов, чем установлено, будут делать это за свой счет.

Такие нововведения были внесены в проект изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания. Сейчас этот документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 21 декабря.

В проекте приказа отмечается, что участник ВНО имеет право на прохождение тестирования с установленным количеством учебных предметов за счет государственного бюджета. Или сверх установленное МОН количество учебных предметов за счет физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины.

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В 2020 году сдать ВНО за госсредства можно было по пяти предметам. В 2019 году только из четырех.

В перечень обязательных предметов в 2021 году добавили математику.

После одобрения проекта изменений МОН совместно с Украинским центром оценивания качества образования должны разработать соответствующий порядок осуществления оплаты за составление дополнительных тестов.

Система платного прохождения ВНО сможет заработать не раньше 2022 года.

Пробное ВНО-2021

Пробное ВНО-2021 в Украине состоится 10 апреля, а регистрация продлится от 5 до 19 января 2021 года.

Пробное ВНО-2021 состоится по таким предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, химия, иностранные языки (английский, немецкий, испанский, французский).

Источник: МОН