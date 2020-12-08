В Україні ЗНО з додаткових предметів може стати платним

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні з додаткових предметів може стати платним.

У МОН планують, що учасники тестування, які хочуть здати більше тестових предметів, ніж встановлено, будуть робити це за власний кошт.

Такі нововведення були внесені у проект змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі цей документ винесений на громадське обговорення, яке триватиме до 21 грудня.

У проекті наказу зазначається, що учасник ЗНО має право на проходження тестувань з установленої кількості навчальних предметів коштом державного бюджету. Або понад встановлену МОН кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Читайте: Дві форми ЗНО з української мови – МОН надасть вибір випускникам

У 2020 році скласти ЗНО за держкошти можна було з п’яти предметів. У 2019 році лише з чотирьох.

До переліку обов’язкових предметів у 2021 році додали математику.

Після схвалення проекту змін МОН спільно з Українським центром оцінювання якості освіти мають розробити відповідний порядок здійснення оплати за складання додаткових тестів.

Система платного проходження ЗНО зможе запрацювати не раніше 2022 року.

Пробне ЗНО-2021

Пробне ЗНО-2021 в Україні відбудеться 10 квітня, а реєстрація триватиме від 5 до 19 січня 2021 року.

Пробне ЗНО-2021 відбудеться за такими предметами: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, іспанська, французька).

Джерело: МОН