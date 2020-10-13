Пробное ВНО-2021 в Украине: даты проведения тестирования

Пробное ВНО-2021 в Украине состоится 10 апреля, а регистрация продлится с 5 по 19 января 2021 года.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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— Регистрация участников на пробное ВНО-2021 будет с 5 по 19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Каждый сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО из-за эпидемической угрозы в связи с распространением коронавируса, — сообщили в УЦОКО.

Пробное ВНО-2021 состоится по таким предметам:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

химия;

иностранные языки (английский, немецкий, испанский, французский).

Также УЦОКО сообщили, что каждый участник пробного ВНО-2021 сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем предметам из приведенного перечня, пройти тестирование дома и внести ответы на специальный сервис для получения результатов.

В ведомстве отметили, что на пробном ВНО-2021 можно будет ознакомиться с процедурой проведения независимого оценивания и проверить уровень знаний.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы на персональных информационных страницах 16 апреля 2021 года.

Кроме того, УЦОКО планирует подготовить ряд видеоразьяснений к задачам на пробном ВНО-2021.

Основная сессия ВНО-2021

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что основная сессия ВНО-2021 начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения государственных итоговых аттестаций в форме ВНО до 1 марта 2021 года.