Пробное ВНО-2021 в Украине: даты проведения тестирования

Пробное ВНО-2021 в Украине состоится 10 апреля, а регистрация продлится с 5 по 19 января 2021 года.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Читайте: Две формы ВНО по украинскому языку — МОН предоставит выбор выпускникам
— Регистрация участников на пробное ВНО-2021 будет с 5 по 19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Каждый сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО из-за эпидемической угрозы в связи с распространением коронавируса, — сообщили в УЦОКО.
Пробное ВНО-2021 состоится по таким предметам:
- украинский язык;
- украинский язык и литература;
- история Украины;
- математика;
- биология;
- география;
- химия;
- иностранные языки (английский, немецкий, испанский, французский).
Также УЦОКО сообщили, что каждый участник пробного ВНО-2021 сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем предметам из приведенного перечня, пройти тестирование дома и внести ответы на специальный сервис для получения результатов.
В ведомстве отметили, что на пробном ВНО-2021 можно будет ознакомиться с процедурой проведения независимого оценивания и проверить уровень знаний.
Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы на персональных информационных страницах 16 апреля 2021 года.
Кроме того, УЦОКО планирует подготовить ряд видеоразьяснений к задачам на пробном ВНО-2021.
Основная сессия ВНО-2021
Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что основная сессия ВНО-2021 начнется 21 мая и продлится до 15 июня.
Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения государственных итоговых аттестаций в форме ВНО до 1 марта 2021 года.