Верховна Рада розгляне ухвалення держбюджету на 2021 рік у вівторок, 15 грудня. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави податкового комітету парламенту, народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

– Через тиждень наступного вівторка (15.12) буде яскравий день у Раді. З ударною явкою, – написав він.

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За словами нардепа, 15 грудня Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект № 4000 про ухвалення держбюджету на 2021 рік.

27 листопада в Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.