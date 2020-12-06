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Факты / Украина / Политика
Віталій Плахта |

Рада сделает все, чтобы финансирование армии в бюджете-2021 было увеличено — Разумков

Верховная Рада будет делать все, чтобы при подготовке итогового голосования за госбюджет-2021 в нем было прописано увеличение финансирование украинской армии.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков и добавил, что ресурсы государства ограничены в условиях войны, пандемии Covid-19 и непростой социально-экономической ситуации внутри страны.

— Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис извне на международной арене, но тем не менее, мы даже при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти, и обращались с этим в Министерство финансов, дополнительные средства…, — сказал Разумков.

В бюджете-2021 финансирование армии уменьшено

Спикер напомнил, что в госбюджет на следующий год заложено меньше средств, чем в 2020 году.

По мнению Разумкова, это перечит военной доктрине страны.

— Расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП. – Ред.), — сказал Разумков.

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Развитие и модернизация ВСУ

Государство должно уделять особое внимание развитию и модернизации Вооруженных сил Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с Днем Вооруженных сил Украины, опубликованном 6 декабря.

По его словам, в мире уже нет иллюзий в отношении намерений агрессоров и появления новых угроз.

— Должны вкладывать в это существенные средства, — отметил Зеленский.

Источник: Интерфакс-Украина

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