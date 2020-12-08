Янукович требует участия на заседании суда по делу Майдана

Четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении участвовать в суде против него по делам Майдана. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

Сердюк заявил, что Янукович требует личного участия, допроса свидетелей и привлечения пострадавших. Соответствующее обращение он направил в Печерский районный суд города Киева.

— С 2014 года прокуратура занимается не поиском виновных по делу Майдане, а освобождает их от ответственности, — подчеркнул адвокат.

Заседание суда по избранию меры пресечения Януковичу состоится 9 декабря в Печерском районном суде.

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В середине ноября Киевский апелляционный суд признал незаконным заочный арест Януковича. Представители суда отметили, что он не находится в международном розыске.

Предварительно заседание Печерского суда должно было состояться 4 декабря, однако его перенесли на 9 декабря.

Источник: Виталий Сердюк