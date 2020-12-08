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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Янукович вимагає участі на засіданні суду щодо справи Майдану

Четвертий президент України Віктор Янукович заявив про намір брати участь у суді проти нього щодо справ Майдану. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

Сердюк заявив, що Янукович вимагає особистої участі, допиту свідків та залучення потерпілих. Відповідне звернення він направив у Печерський районний суд міста Києва.

–  З 2014 року прокуратура займається не пошуком винних у справі Майдані, а звільнює їх від відповідальності, – підкреслив адвокат.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Януковичу відбудеться 9 грудня у Печерському районному суді.

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У середині листопада Київський апеляційний суд визнав незаконним заочний арешт Януковича. Представники суду зазначили, що наразі він не перебуває в міжнародному розшуку.

Попередньо засідання Печерського суду мало відбутися 4 грудня, однак його перенесли на 9 грудня.

Джерело: Віталій Сердюк

Фото: УНІАН

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