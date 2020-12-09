Министерство здравоохранения передало на рассмотрение Кабинета министров концепцию развития электронного здравоохранения.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

— На сегодня по результатам работы рабочей группы был разработан проект концепции (электронного здравоохранения, — Ред.), который уже находится в Кабинете министров, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет вынесен на заседание правительства и рассмотрен, — отметил Кучер.

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Он добавил, что рабочая группа также наработала план мер по реализации концепции электронного здравоохранения.

В Украине совершенствуют онлайн-инструменты для противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности приложение Вдома, благодаря которому контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами.

В приложении предусмотрена функция, которая позволит покинуть место самоизоляции на короткий период, например, для похода в аптеку или выгула питомца. Кроме того, станет возможным мониторинг контактных лиц для проверки в них наличия симптомов болезни.