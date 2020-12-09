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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Фракция работает: Разумков исключает переформатирования монобольшенства

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не допускает переформатирования монобольшенства Слуги народа в парламенте.

— Фракция Слуга народа работает и набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. А так по результатам голосования — 205, 209, 210, 215 голосов.

С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует, — сказал Разумков.

Спикер также подчеркнул, что остается членом команды президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте: ВР пока не планирует поднимать вопрос об отставке премьера и Кабмина — Разумков

Ложь в э-декларациях

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №4460-д, который предусматривает восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Документ предусматривает, что лица, которые умышленно внесли в декларации недостоверные данные в размере от 4 тыс. прожиточных минимумов (более 9 млн грн), могут быть наказаны.

Источник: 5 канал

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