Фракция работает: Разумков исключает переформатирования монобольшенства

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не допускает переформатирования монобольшенства Слуги народа в парламенте.

— Фракция Слуга народа работает и набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. А так по результатам голосования — 205, 209, 210, 215 голосов.

С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует, — сказал Разумков.