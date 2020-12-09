Фракція працює: Разумков виключає переформатування монобільшості

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не допускає переформатування монобільшості Слуги народу в парламенті.
– Фракція Слуга народу працює і набирає досить велику кількість голосів за ті чи інші законопроекти. Є проекти законів, які ділять фракцію в якійсь пропорції: хтось підтримав, хтось не підтримав. А загалом за результатами голосування набирається 205, 209, 210, 215 голосів.
З урахуванням того, що сьогодні велика кількість наших колег хворіє, а хтось працює в регіонах, то думаю, що монобільшість демонструє, що вона сьогодні існує, – сказав Разумков.
Спікер також підкреслив, що залишається членом команди президента України Володимира Зеленського.
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Брехня в деклараціях
4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №4460-д, який передбачає відновлення відповідальності за недостовірне декларування.
За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.
Документ передбачає, що особи, які навмисне внесли у декларації недостовірні дані у розмірі від 4 тис. прожиткових мінімумів (понад 9 млн грн), можуть бути покарані.
Джерело: 5 канал