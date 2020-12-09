Фракція працює: Разумков виключає переформатування монобільшості

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не допускає переформатування монобільшості Слуги народу в парламенті.

– Фракція Слуга народу працює і набирає досить велику кількість голосів за ті чи інші законопроекти. Є проекти законів, які ділять фракцію в якійсь пропорції: хтось підтримав, хтось не підтримав. А загалом за результатами голосування набирається 205, 209, 210, 215 голосів.

З урахуванням того, що сьогодні велика кількість наших колег хворіє, а хтось працює в регіонах, то думаю, що монобільшість демонструє, що вона сьогодні існує, – сказав Разумков.