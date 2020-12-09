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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник

Українські військові збили ворожий безпілотник у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Об’єкт було помічено біля населеного пункту Мінеральне. Бійцям знадобилося кілька пострілів, щоб знешкодити літальний апарат.

9 грудня було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем поблизу смт Талаківка та міста Авдіївка.

Внаслідок провокаційних обстрілів українські військові не постраждали. Крім того, сапери ЗСУ розмінували 4 га території та вилучили 74 вибухонебезпечних предмети.

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Скільки російських військових знаходиться у зоні ООС

За даними української розвідки, наразі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей знаходиться не більше трьох тис. кадрових російських військових.

А чисельність війська на Донбасі – близько 35,5 тис. осіб.

Джерело: Штаб ООС

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