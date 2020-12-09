Войну на Донбассе невозможно прекратить сугубо военным путем — Хомчак

Территорию временно оккупированного Донбасса невозможно вернуть силой. Сугубо военного решения вопроса нет по нескольким причинам.

— В этом контексте еще раз хочу выразить не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам, — сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Он объяснил, если начать активные боевые действия, то Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права. Кроме того, будет много жертв среди гражданского населения и серьезные потери среди военных.

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В то же время, по словам главнокомандующего, вести наступательные действия наши войска активно учатся уже несколько лет.

Однако он добавил, что Россия сейчас имеет значительно больше ресурсов. Поэтому Украине нужно сделать максимально много, чтобы Вооруженные силы стали сильнее и технически мощнее.

Накануне Руслан Хомчак заявил, что военных на передовой вооружат антидроновимы ружьями.

Он анонсировал, что радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА появятся уже скоро.

Источник: Армия Inform