Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент отложить рассмотрение законопроекта о перезапуске Конституционного суда.

Президент просит дождаться выводов Венецианской комиссии.

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— Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии, — заявили в Офисе президента.

Выводы Венецианской комиссии ожидаются в конце этой недели.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд обозначил, что законодатель не придерживался принципов справедливости и соразмерности как элементов принципа верховенства права, а, следовательно, ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский инициировал экстренное заседание СНБО, на котором было принято созвать заседание Кабмина. Правительство в свою очередь приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

В Верховной Раде 27 ноября зарегистрировали президентский законопроект №4434 о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.