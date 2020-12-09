Президент України Володимир Зеленський попросив парламент відкласти розгляд законопроекту про перезапуск Конституційного суду.
Президент просить дочекатися висновків Венеціанської комісії.
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– Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії, – заявили в Офісі президента.
Висновки Венеціанської комісії очікуються наприкінці цього тижня.
Рішення КСУ
27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд резюмує, що законодавець не дотримувався принципів справедливості і пропорційності як елементів принципу верховенства права, а, отже, ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) КК України суперечить ч. 1 ст. 8 Основного закону України.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський ініціював екстренне засідання РНБО, на якому було ухвалено скликати засідання Кабміну. Уряд у свою чергу ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.
У Верховній Раді 27 листопада зареєстрували президентський законопроект №4434 про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.
30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.