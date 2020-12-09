Новогодний локдаун: как будет работать транспорт в Украине

На период локдауна в Украине в январе 2021 работа транспорта останавливаться не будет.

Об этом в своем Telegrag-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, он отметил, что это будет касаться транспорта как внутреннего, так и внешнего сообщения.

Как будет работать транспорт во время новогоднего локдауна:

Автобусы, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Метрополитен будет обслуживать пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Авиапутешествия по Украине будут осуществляться без ограничений. Авиапутешествия за границу — в соответствии с условиями въезда/выезда той или иной страны, установленные для граждан Украины.

Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Кабмин поддержал введение локдауна в январе

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении новогоднего локдауна в Украине с 8 по 24 января.

Денис Шмыгаль назвал это зимними каникулами ради безопасности.

Усиление карантина должно разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение рождественских праздников.

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Источник: Владислав Криклий