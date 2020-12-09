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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Жорсткий карантин у січні 2021: як працюватиме транспорт

На період локдауну в Україні в січні 2021 року робота транспорту не зупинятиметься.

Про це в своєму Telegrag-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, він зауважив, що це стосуватиметься транспорту як внутрішнього, так і зовнішнього сполучення.

Як працюватиме транспорт під час новорічного локдауну:

  • Автобуси, маршрутні таксі, трамваї, тролейбуси та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння.
  • Метрополітен обслуговуватиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.
  • Авіаподорожі Україною здійснюватимуться без обмежень. Авіаподорожі за кордон – відповідно до умов в’їзду/виїзду тієї чи іншої країни, встановлені для громадян України.
  • Оператори поштового зв’язку працюватимуть у звичному режимі.

Новорічний локдаун: як працюватиме транспорт в Україні

Кабмін підтримав введення локдауну в січні

На засіданні Кабміну було ухвалено рішення про введення новорічного локдауну в Україні з 8 до 24 січня.

Денис Шмигаль назвав це зимовими канікулами заради безпеки.

Посилення карантинних обмежень має розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися упродовж різдвяних свят.

Детальніше про локдаун читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Владислав Криклій

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