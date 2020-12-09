Новорічний локдаун: як працюватиме транспорт в Україні

На період локдауну в Україні в січні 2021 року робота транспорту не зупинятиметься.
Про це в своєму Telegrag-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Зокрема, він зауважив, що це стосуватиметься транспорту як внутрішнього, так і зовнішнього сполучення.
Як працюватиме транспорт під час новорічного локдауну:
- Автобуси, маршрутні таксі, трамваї, тролейбуси та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння.
- Метрополітен обслуговуватиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.
- Авіаподорожі Україною здійснюватимуться без обмежень. Авіаподорожі за кордон – відповідно до умов в’їзду/виїзду тієї чи іншої країни, встановлені для громадян України.
- Оператори поштового зв’язку працюватимуть у звичному режимі.
Кабмін підтримав введення локдауну в січні
На засіданні Кабміну було ухвалено рішення про введення новорічного локдауну в Україні з 8 до 24 січня.
Денис Шмигаль назвав це зимовими канікулами заради безпеки.
Посилення карантинних обмежень має розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися упродовж різдвяних свят.
Детальніше про локдаун читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Владислав Криклій