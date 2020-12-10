Дорожное строительство позволит стимулировать экономику и рост ВВП – советник президента

Национальная программа Большое строительство помогла Украине смягчить падение экономики вследствие коронакризиса и в перспективе может обеспечить существенный прирост ВВП. Об этом в ходе форума дорожной отрасли СЕТЬ заявил советник президента Олег Устенко, пишет УНИАН.
— Благодаря дополнительным государственным расходам Большое строительство уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год, — пояснил Устенко.
По его словам, Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время крупного строительства. В долгосрочной перспективе в несколько десятков лет это станет базой для экономического развития.
Развитие дорожной инфраструктуры также крайне важно для привлечения инвесторов.
— Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия, — отметил советник президента.
Кроме того, хорошие дороги позволят максимально раскрыть транзитный потенциал страны.
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Устенко уточнил, что с учетом текущей экономической ситуации искать средства для больших инфраструктурных проектов нужно и путем привлечения частных капиталов.
— Развитие концессии — дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%, — заявил он.
Напомним, по оценке независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, именно масштабная дорожная программа позволила смягчить падение ВВП Украины в 2020 году.
По словам экономиста Михаила Кухара, каждая вложенная в инфраструктуру гривна дает мультипликативный эффект 3,05 гривен.