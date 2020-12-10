Дорожнє будівництво дозволить стимулювати економіку і зростання ВВП – радник президента

Національна програма Велике будівництво допомогла Україні пом’якшити падіння економіки внаслідок коронакризи і в перспективі може забезпечити істотний приріст ВВП. Про це в ході форуму дорожньої галузі МЕРЕЖА заявив радник президента Олег Устенко, пише УНІАН.

– Завдяки додатковим державним витратам Велике будівництво вберегло українську експортоорієнтовану економіку від більш стрімкого і глибокого падіння в кризовий 2020 рік, – пояснив Устенко.

За його словами, Україна отримує ефект синергії від мультиплікаційного ефекту взаємодії суміжних галузей під час великого будівництва. У довгостроковій перспективі в кілька десятків років це стане базою для економічного розвитку.

Розвиток дорожньої інфраструктури також вкрай важливий для залучення інвесторів.

– Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної мережі інфраструктури. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс зростає, Україна повинна запропонувати інвестору додаткові умови, – зазначив радник президента.

Крім того, хороші дороги дозволять максимально розкрити транзитний потенціал країни.

Читайте: За рік дороги стали якіснішими та безпечнішими – Укравтодор

Устенко уточнив, що з урахуванням поточної економічної ситуації шукати кошти для великих інфраструктурних проектів потрібно і шляхом залучення приватних капіталів.

– Розвиток концесії – доріг та інфраструктури – може давати позитивний ефект в довгостроковій перспективі і необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП має досягти позначки в 5%, – заявив він.

Нагадаємо, за оцінкою незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, саме масштабна дорожня програма дозволила пом’якшити падіння ВВП України в 2020 році.

За словами економіста Михайла Кухара, кожна вкладена в інфраструктуру гривня дає мультиплікативний ефект 3,05 гривень.