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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Душил ремнем и тянул в лес: в Киеве будут судить серийного насильника

В Киеве будут судить 45-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух женщин и покушении на изнасилование еще трех.

Обвинительный акт в суд направила Киевская городская прокуратура.

Злоумышленник искал похожих внешне молодых женщин в темных нелюдных местах Голосеевского района еще с 2017 года.

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Мужчина подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень и, применяя грубую физическую силу, оттягивал в лесополосу.

Киевлянин изнасиловал двух женщин. Трем другим удалось скрыться.

Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за насилие.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

12 лет тюрьмы за изнасилование

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, который совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении двух малолетних сестер. Суд первой инстанции признал злоумышленника виновным и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Источник: Прокуратура Киева

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