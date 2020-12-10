31-річний чоловік побив пенсіонерку з Харкова. Потім він затягнув її в підвал будинку, зв’язав, зґвалтував та забрав у постраждалої гроші, документи та мобільний телефон.

Наразі 72-річна харків’янка з численними тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні в стабільному стані.

Читайте: Апеляція не допомогла: у Києві ґвалтівник двох дітей отримав 12 років в’язниці

Зловмисника затримали правоохоронці, тривають слідчі дії.

Попередньо встановлено, що зловмисник раніше судимий за вбивство, серію зґвалтувань та розбійних нападів на жінок.

Викрадення на Закарпатті

На Закарпатті четверо чоловіків-іноземців схопили жінку на вулиці, силою посадили в авто й привезли до свого будинку, де зґвалтували.

Правоохоронці затримали підозрюваних у будинку, на який вказала постраждала.

Джерело: Нацполіція

Відео: Нацполіція