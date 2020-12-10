У Києві судитимуть 45-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох жінок та замаху на зґвалтування ще трьох.

Обвинувальний акт до суду скерувала Київська міська прокуратура.

Зловмисник шукав схожих зовні молодих жінок у темних нелюдних місцях Голосіївського району ще з 2017 року.

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Чоловік підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь та, застосовуючи грубу фізичну силу, відтягував у лісосмугу.

Киянин зґвалтував двох жінок. Трьом іншим вдалося втекти.

Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за насильство.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

12 років в’язниці за зґвалтування

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, який вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство щодо двох малолітніх сестер. Суд першої інстанції визнав зловмисника винним та засудив до 12 років в’язниці.