Київський апеляційний суд залишив без змін вирок чоловіка, який вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство щодо двох малолітніх сестер. Його засудили до 12 років в’язниці.

– У квітні 2016 року обвинувачений, запросив до себе додому малолітніх доньок свого товариша, де за допомогою психологічного тиску та залякувань, вчинив розпусні дії та сексуальне насильство щодо малолітніх сестер, – заявили у столичній прокуратурі.

Суд першої інстанції визнав зловмисника винним та призначив покарання – 12 років позбавлення волі.

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Проте такий вирок не влаштував захист, який потім звернувся до апеляційного суду.

– Завдяки принциповій позиції Київської міської прокуратури апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін, – підкреслили у прокуратурі.

Зґвалтуванні школярок під Києвом

28 листопада у Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох неповнолітніх дівчат.

Ним виявився одіозний фотограф Олександр Ктиторчук.

Згідно з матеріалами слідства, які висвітлено в сюжеті Надзвичайних новин, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі: засідання у справі фотографа проходило у закритому режимі.