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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Апеляція не допомогла: у Києві ґвалтівник двох дітей отримав 12 років вязниці

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок чоловіка, який вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство щодо двох малолітніх сестер. Його засудили до 12 років в’язниці.

– У квітні 2016 року обвинувачений, запросив до себе додому малолітніх доньок свого товариша, де за допомогою психологічного тиску та залякувань, вчинив розпусні дії та сексуальне насильство щодо малолітніх сестер, – заявили у столичній прокуратурі.

Суд першої інстанції визнав зловмисника винним та призначив покарання – 12 років позбавлення волі. 

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Проте такий вирок не влаштував захист, який потім звернувся до апеляційного суду.

– Завдяки принциповій позиції Київської міської прокуратури апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін, – підкреслили у прокуратурі.

Зґвалтуванні школярок під Києвом

28 листопада у Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох неповнолітніх дівчат.

Ним виявився одіозний фотограф Олександр Ктиторчук.

Згідно з матеріалами слідства, які висвітлено в сюжеті Надзвичайних новин, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі: засідання у справі фотографа проходило у закритому режимі.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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