31-летний мужчина избил пенсионерку из Харькова. Затем он затащил ее в подвал дома, связал, изнасиловал и забрал у пострадавшей деньги, документы и мобильный телефон.

На данный момент 72-летняя харьковчанка с многочисленными телесными повреждениями находится в больнице в стабильном состоянии.

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Злоумышленника задержали правоохранители, продолжаются следственные действия.

Предварительно установлено, что злоумышленник ранее судимый за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.

Похищение на Закарпатье

На Закарпатье четверо мужчин-иностранцев схватили женщину на улице, силой посадили в авто и привезли к дому, где изнасиловали.

Правоохранители задержали подозреваемых в доме, на который указала пострадавшая.

Источник: Нацполиция

Видео: Нацполиция