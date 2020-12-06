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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Викрали посеред вулиці: на Закарпатті четверо іноземців зґвалтували жінку

Патрульна поліція Закарпаття 6 грудня близько 6.00 отримала повідомлення від жінки про групове зґвалтування чотирма чоловіками.

Правоохоронці негайно виїхали на місце та викликали швидку для потерпілої.

Жінка крізь сльози розповіла, що четверо чоловіків іншої національності схопили її на вулиці, силою посадили в авто і привезли до свого будинку, де зґвалтували.

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Підозрювані, на яких вона вказала, були в будинку. Усіх затримали.

А на подвір’ї будинку поліцейські знайшли розірваний одяг жінки.

Зґвалтування на Закарпатті

Фото: Патрульна поліція

У Києві безхатько намагався зґвалтувати 19-річну дівчину. Завадила цьому випадкова перехожа. Постраждала викликала поліцію.

Детальніше про зґвалтування у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Патрульна поліція

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