Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за решение о Конституционном суде. Он пообещал учесть ее позицию во время проведения судебной реформы.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции Венецианской комиссии 11 декабря.

— Принятые документы дают важные ориентиры, как избежать неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС, чтобы нынешняя ситуация не повторилась, — сказал Зеленский.

Президент солидарен с мнением комиссии, что решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию.

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Вдячний @VeniceComm та @giannibuquicch1 за рішення щодо КСУ. 2 схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в ????????. pic.twitter.com/c27IWRmJbU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2020

Он отметил, что Украина уже предпринимает шаги для того, чтобы восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству.

Также Зеленский предложит Комиссии по вопросам правовой реформы внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Президент отметил необходимость провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ.

Рекомендации по реформированию КСУ

Венецианская комиссия 10 декабря дала рекомендации по поводу ситуации с КСУ. Члены комиссии отметили, что парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами.

ВК также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.

Фото: Офис президента