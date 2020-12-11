Президент України Володимир Зеленський подякував Венеціанській комісії за рішення щодо Конституційного суду. Він пообіцяв врахувати її позицію під час проведення судової реформи.

Про це він заявив під час онлайн-конференції Венеціанської комісії 11 грудня.

– Схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась, – сказав Зеленський.

Президент солідарний з думкою комісії щодо рішення Конституційного Суду, яке підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя.

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Вдячний @VeniceComm та @giannibuquicch1 за рішення щодо КСУ. 2 схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в ????????. pic.twitter.com/c27IWRmJbU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2020

Він зазначив, що Україна вже здійснює кроки для того, аби відновити довіру суспільства до конституційного судочинства.

Також Зеленський запропонує Комісії з питань правової реформи уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Президент наголосив на необхідності провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ.

Рекомендації щодо реформування КСУ

Венеціанська комісія 10 грудня дала рекомендації щодо ситуації з КСУ. Члени комісії зазначили, що парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами.

ВК також рекомендує зобов’язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону.

Фото: Офіс президента