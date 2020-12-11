Традиционная Вифлеемская звезда таки украсит главную елку страны на Софийской площади в Киеве.

Сейчас на верхушке дерева пока остается праздничная сказочная шляпа, но ее снимут в канун Дня Святого Николая.

Заменить его на звезду решили после критики, которую выражали в сети и некоторые религиозные конфессии. Так, представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор отметил, что елка стоит на святом месте, поэтому ведьмацкая шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора выглядит странно.

Пользователи сети шляпу на елке часто сравнивали с известной шляпой из фильма о Гарри Поттере.

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Организаторы же праздника объясняли, что нынешней темой Нового года они выбрали тематику сказочного леса, поэтому на верхушке должна была быть волшебная шляпа.

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится с 19 декабря по 19 января.

Зажгут главную елку страны традиционно 19 декабря в 19.00 в День Святого Николая. Подробнее о том, как встретят Новый год 2021 в Киеве, читайте в нашем материале.

Фото: Folk Ukraine