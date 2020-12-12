Гололед в Украине: в регионах страны и Киеве объявлен желтый уровень опасности

12 декабря дороги Украины продолжит сковывать гололед.
В западных, центральных, восточных и северных регионах страны сохраняется I уровень опасности — желтый.
Не будет проблем с ледяными улицам только на Закарпатье и на юге Украины.
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В Киеве также гололед и I уровень опасности — желтый.
Гололед в Украине
После того, как 10 декабря вечером в Украине выпал ледяной дождь и ударил мороз, дороги и тротуары городов страны превратились в каток.
Из-за этого в стране увеличилось количество ДТП. Гражданам страны было сложно добираться на работу в пятницу и даже выйти в магазин или аптеку.
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