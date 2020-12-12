Ожеледь в Україні: у регіонах країни і Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

12 грудня дороги України продовжить сковувати ожеледь.

У західних, центральних, східних і північних регіонах країни зберігається І рівень небезпечності – жовтий.

Не буде проблем з крижаними вулицями лише на Закарпатті та на півдні України.

Читайте: Крижаний локдаун: Андріївський узвіз став неприступною фортецею для киян

У Києві також ожеледь та І рівень небезпечності – жовтий.

Ожеледь в Україні

Після того, як 10 грудня ввечері в Україні випав крижаний дощ та знизилася температура, дороги та тротуари міст країни перетворилися на ковзанку.

Через це в країні збільшилася кількість ДТП. Громадянам країни було складно діставатися на роботу в п’ятницю та навіть вийти до магазину чи аптеки.

Детальніше про ожеледь в Україні читайте на Фактах ICTV.