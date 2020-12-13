Работники Государственной пограничной службы Украины задержали в международном аэропорту Борисполь гражданина Польши, который находился в розыске Интерпола.

Иностранец пытался сесть на борт самолета в Объединенные Арабские Эмираты. В процессе проверки документов пассажиров на посадку сработала база данных Международной организации уголовной полиции. В хранилище информации Интерпола отмечалось — арестовать.

Правоохранители задержали мужчину и поставили в известность Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола в городе Киеве.

Его работники подтвердили, что гражданин Польши действительно находится в розыске.

Выяснилось, что ранее иностранец приехал в Украину. Впоследствии правоохранители Польши объявили мужчину в розыск за подделку документов и организованную преступность.

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Иностранца передали работникам Национальной полиции для экстрадиции в Польшу.

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