Работники Государственной пограничной службы Украины задержали в международном аэропорту Борисполь гражданина Польши, который находился в розыске Интерпола.
Иностранец пытался сесть на борт самолета в Объединенные Арабские Эмираты. В процессе проверки документов пассажиров на посадку сработала база данных Международной организации уголовной полиции. В хранилище информации Интерпола отмечалось — арестовать.
Правоохранители задержали мужчину и поставили в известность Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола в городе Киеве.
Его работники подтвердили, что гражданин Польши действительно находится в розыске.
Выяснилось, что ранее иностранец приехал в Украину. Впоследствии правоохранители Польши объявили мужчину в розыск за подделку документов и организованную преступность.
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Иностранца передали работникам Национальной полиции для экстрадиции в Польшу.
В Донецкой области ДПСУ нашли схрон с оружием и взрывчаткой
В Донецкой области совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ обнаружила опасный схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
При осмотре одной из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.
Фото: ДПСУ