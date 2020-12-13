Працівники Державної прикордонної служби України затримали у Міжнародному аеропорту Бориспіль громадянина Польщі, який знаходився у розшуку Інтерполу.
Іноземець намагався сісти на борт літака до Об’єднаних Арабських Еміратів. У процесі перевірки документів пасажирів на посадку спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції. У сховищі інформації Інтерполу зазначалося – заарештувати.
Правоохоронці затримали чоловіка та поставили до відома Робочий апарат Укрбюро Інтерполу у місті Києві.
Його працівники підтвердили, що громадянин Польщі справді знаходиться у розшуку.
З’ясувалося, що раніше іноземець приїхав в Україну. Згодом правоохоронці Польщі оголосили чоловіка у розшук за підробку документів та організовану злочинність.
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Іноземця передали працівникам Національної поліції для екстрадиції до Польщі.
У Донецькій області ДПСУ знайшли схрон зі зброєю та вибухівкою
У Донецькій області спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ виявила небезпечний схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.
Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами.
Фото: ДПСУ