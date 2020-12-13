Працівники Державної прикордонної служби України затримали у Міжнародному аеропорту Бориспіль громадянина Польщі, який знаходився у розшуку Інтерполу.

Іноземець намагався сісти на борт літака до Об’єднаних Арабських Еміратів. У процесі перевірки документів пасажирів на посадку спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції. У сховищі інформації Інтерполу зазначалося – заарештувати.

Правоохоронці затримали чоловіка та поставили до відома Робочий апарат Укрбюро Інтерполу у місті Києві.

Його працівники підтвердили, що громадянин Польщі справді знаходиться у розшуку.

З’ясувалося, що раніше іноземець приїхав в Україну. Згодом правоохоронці Польщі оголосили чоловіка у розшук за підробку документів та організовану злочинність.

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Іноземця передали працівникам Національної поліції для екстрадиції до Польщі.

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