14 декабря в Украине продолжают фиксироваться сложные погодные условия — местами гололед на дорогах, дожди с мокрым снегом, ветер и обледенение.

Из-за непогоды на территории страны без света остались 107 населенных пунктов в пяти областях.

Черниговская — 85;

Киевская — 8;

Черкасская — 7;

Житомирская — 6;

Черновицкая — 1.

Читайте: Снег с дождем и перепады температуры: как не упасть в гололед

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отчитываются в ГСЧС. На автодорогах страны ограничений движения нет.

Погода в Украине

В течение недели с 15 до 18 декабря 2020 года погода в Украине должна улучшиться.

Синоптики прогнозируют повышение уровня температуры и переменную облачность. Даже солнце порадует жителей отдельных регионов.

Более подробный прогноз погоды в Украине на неделю смотрите на Фактах ICTV.