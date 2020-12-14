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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Из-за непогоды в Украине более 100 населенных пунктов остались без света

14 декабря в Украине продолжают фиксироваться сложные погодные условия — местами гололед на дорогах, дожди с мокрым снегом, ветер и обледенение.

Из-за непогоды на территории страны без света остались 107 населенных пунктов в пяти областях.

  • Черниговская — 85;
  • Киевская — 8;
  • Черкасская — 7;
  • Житомирская — 6;
  • Черновицкая — 1.

Читайте: Снег с дождем и перепады температуры: как не упасть в гололед

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отчитываются в ГСЧС. На автодорогах страны ограничений движения нет.

Погода в Украине

В течение недели с 15 до 18 декабря 2020 года  погода в Украине должна улучшиться.

Синоптики прогнозируют повышение уровня температуры и переменную облачность. Даже солнце порадует жителей отдельных регионов.

Более подробный прогноз погоды в Украине на неделю смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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