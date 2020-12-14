14 декабря в Украине продолжают фиксироваться сложные погодные условия — местами гололед на дорогах, дожди с мокрым снегом, ветер и обледенение.
Из-за непогоды на территории страны без света остались 107 населенных пунктов в пяти областях.
- Черниговская — 85;
- Киевская — 8;
- Черкасская — 7;
- Житомирская — 6;
- Черновицкая — 1.
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Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отчитываются в ГСЧС. На автодорогах страны ограничений движения нет.
Погода в Украине
В течение недели с 15 до 18 декабря 2020 года погода в Украине должна улучшиться.
Синоптики прогнозируют повышение уровня температуры и переменную облачность. Даже солнце порадует жителей отдельных регионов.
Более подробный прогноз погоды в Украине на неделю смотрите на Фактах ICTV.