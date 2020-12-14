14 грудня в Україні продовжують фіксуватися складні погодні умови – де-не-де ожеледь на дорогах, дощі з мокрим снігом, вітер та обледеніння.
Через негоду на території країни без світла залишилося 107 населених пунктів у п’яти областях.
- Чернігівська – 85;
- Київська – 8;
- Черкаська – 7;
- Житомирська – 6;
- Чернівецька – 1.
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Нині до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, звітують в ДСНС. На автошляхах країни обмежень руху немає.
Погода в Україні
Протягом тижня з 15 до 18 грудня 2020 року погода в Україні має поліпшитися.
Синоптики прогнозують підвищення рівня температури та мінливу хмарність. Навіть сонце потішить мешканців окремих регіонів.
Детальнішй прогноз погоди в Україні на тиждень дивіться на Фактах ICTV.