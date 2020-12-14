Виплата допомоги ФОПам: Дія фіксує рекордну кількість користувачів

Додаток Дія фіксує рекордну кількість користувачів. 14 грудня сотні тисяч осіб відвідують сайт одночасно, щоб отримати виплати для фізичних осіб-підприємців та працівників.

Міністерство цифрових трансформацій попереджає про можливі збої, пов’язані з пропускною здатністю платформи.

– Якщо не вдається подати заяву, спробуйте це зробити пізніше.

Оформити виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн підприємці можуть до 31 грудня.

Читайте: Виплата 8 тис. грн за карантин: портал Дія почав приймати заявки

Отримання виплати підприємцям

Підприємці, чия діяльність постраждає внаслідок запровадження карантину у січні, можуть отримати фінансову допомогу. Сума виплати – 8 тис. грн, її виділили як для роботодавців, так і для найманих працівників.

Як саме оформити заявку та отримати кошти, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.