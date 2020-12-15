Січневий локдаун: державним клініками заборонили планові госпіталізації

Постанова уряду про встановлення карантину для запобігання поширенню Covid-19 забороняє планові госпіталізації в комунальних і державних медустановах, робота приватних клінік не обмежується.

Згідно з текстом постанови, зокрема, на території України на період дії карантину забороняється госпіталізація за винятком окремих випадків медичної допомоги:

внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

вагітним, породіллям, новонародженим;

пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах.

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Таким чином, на період дії карантину з 19 грудня 2020 рік до 28 лютого 2021 року приватні медустанови можуть проводити планові госпіталізації та операції з дотриманням необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

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